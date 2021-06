Paar enthüllt Ehe-Geheimnis, das keines ist

Jer und Nikki Pennington sind seit dreizehn Jahren zusammen. Vor elf Jahren gab sich das Paar, dessen Liebe bereits im Teenageralter begann, das Ja-Wort. In der Vergangenheit wurden die beiden unzählige Male gefragt, was das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe sei, wie Nikki Pennington in einem Facebook-Posting schildert.

Über die Frage sei sie stets amüsiert, schreibt die im US-Bundesstaat Kentucky lebende Frau: "Ich muss in der Regel lachen. Ich weiß, dass die typischen Antworten von 'Geht nicht wütend ins Bett' bis 'Sagt immer Ich liebe dich, wenn ihr geht' reichen". An diese Klassiker hätten sie und ihr Mann sich jedoch nie gehalten. "Wisst ihr, Leute, wie oft in elf Jahren Jer auf der Couch geschlafen hat, weil wir gestritten hatten? Wisst ihr, wie oft er aus dem Haus gegangen ist, ohne 'ich liebe dich' zu sagen, weil, ihr kennt das, die Kinder und das Leben?"