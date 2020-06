Organspender-Suche über Facebook

In den USA und Großbritannien können Facebook-User ihre Bereitschaft zur Organspende ab sofort in der Timeline eintragen und somit befreundete User darauf aufmerksam machen. US-Medienberichten zufolge soll der "lebensrettende Service" in den kommenden Wochen und Monaten aber auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Darüber hinaus wird Facebook auch Links zu den jeweiligen offiziellen Organspende-Stellen bereitstellen, damit sich User auch dort registrieren lassen können.