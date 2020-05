Online-Trennung mit Hindernissen

So schön es sein mag, sein Liebesglück mit aller Welt zu teilen – so unangenehm und schmerzhaft ist es, das Scheitern einer Beziehung einzugestehen. Besonders, wenn der Online-Freundeskreis dabei erste Reihe fußfrei sitzt. Kaum ist der sogenannte Beziehungsstatus einmal auf Single geändert, hagelt es Fragen von losen Bekanntschaften und Möchtegern-Vertrauten. "Im Endeffekt ist das wie eine Mikro-Promi-Welt, in der die Facebook-Gemeinde verfolgt, was gerade los ist", erklärt die Parship-Psychologin Caroline Erb.



Während man früher das gemeinsam aufgebaute Leben Zug um Zug auseinanderklaubte, sich schrittweise distanzierte und sich bemühte, zu einem möglichst schonenden Ende zu finden, passiert das in der Online-Welt mit einem Tastendruck: "Mit einer Trennung ist die Nachrichtenflut vom Partner plötzlich vorbei. Der ehemals Geliebte verschwindet per Klick in den Papierkorb. Die virtuelle Welt ist oft zu schnell, aber die Emotionen hinken hinterher. Das gibt den anderen einen Nährboden für Gerüchte und Spekulationen. Man schreibt ja nicht dazu, warum es aus ist. Es kann gerade in der Trennungsphase sehr lästig sein, wenn man sich dann ständig erklären muss."