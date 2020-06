Österreicher machen Marokko zum Mars

Das Haupt-Kontrollzentrum während all dieser Projekte wird sich in Innsbruck befinden. Während simulierten Mars-Außeneinsätzen wird auch eine Datenübertragungs-Verzögerung von rund einer halben Stunde inkludiert, um realistische Bedingungen bei der Kommunikation zwischen Erde und Mars nachzubilden. Damit die Datenübertragung im Kontrollzentrum möglichst verzögerungsfrei vonstatten geht, stellt T-Mobile LTE-Ausrüstung zur Verfügung.



Auch das NASA Jet Propulsion Laboratory nimmt an dem Projekt in Marokko teil. Die ESA erwartet die Erkenntnisse des Wüsteneinsatzes mit großem Interesse. Wie Projektleiter Gernot Grömer erklärt, werden erst bei Praxistests verschiedenste Probleme deutlich, die es vor einer tatsächlichen bemannten Marsmission zu klären gilt.



Wie impft man durch einen Raumanzug?

Wie transportiert man etwa einen Astronauten ab, der gestürzt ist, aber aufgrund seiner Ausrüstung weder auf dem Rücken noch auf dem Bauch auf einer Trage liegen kann? Wie verpasst man einem Astronauten eine Impfung während eines Außeneinsatzes, ohne sein Leben durch ein Loch im Anzug aufs Spiel zu setzen? Wie funktioniert die Temperierung im Raumanzug-Inneren bei verschiedenen Aktivitätsstufen des Trägers? Auf diese Fragen und andere sollen Antworten gefunden werden.



Wie bei einer echten Weltraummission werden Simulations-Astronauten ausgewählt und vor dem Einsatz im Februar speziell trainiert. Während sie in der marokkanischen Wüste Experimente durchführen, werden ihre biometrischen Daten in die Missionskontrolle übermittelt, die sie in Echtzeit an verschiedene Projektpartner in aller Welt weiterleitet. Unter anderem sind verschiedenste wissenschaftliche Einrichtungen in Italien, Frankreich, Polen, Ungarn, USA, Großbritannien, Russland und Neuseeland in das Geschehen inkludiert.



Das Kontrollzentrum in Innsbruck arbeitet als Knotenpunkt für verschiedenste Anweisungen, die von den teilnehmenden Institutionen an das Personal in Marokko erteilt werden. Vor Ort wird ein gutes Dutzend Personen versuchen, alle Aufträge auszuführen. Trotz der simulierten Mars-Situation hat die Sicherheit der Praxistest-Teilnehmer höchste Priorität.



Sicherheit zuerst

Im Falle des Raumanzugs Aouda etwa wird der Träger ständig von einer zweiten Person begleitet, die sofort eingreifen kann, sollte es zu einer Fehlfunktion oder einem medizinischen Problem kommen. Dass es dazu kommt, ist trotz fünfjähriger Entwicklungszeit an der Universität Innsbruck möglich.



Eine zusätzliche Herausforderung könnte die Lage des Testgebiets darstellen. Das Erfoud-Gebiet liegt nämlich im Grenzgebiet zu Algerien, dessen Verlauf teilweise umstritten ist. Das ÖWF arbeitet eng mit dem marrokanischen Ibn Battuta Center zusammen. Gemeinsam wurde eine Sicherheitseinschätzung vorgenommen. Das Risiko sei akzeptabel, meint Projektleiter Grömer. Vorab wurden aber dennoch Szenarien vorbereitet, in denen die Versuchsteilnehmer vor Ort möglichst rasch per Helikopter evakuiert werden können.