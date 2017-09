Männer fotografieren gerne – Frauen aber auch. Beim japanischen Fotoapparat-Hersteller Nikon scheint das noch nicht angekommen zu sein. Zumindest erweckt die jüngste Marketing-Kampagne des Unternehmens den Anschein, als würden Frauen als Fotografinnen und Kundinnen nicht am Radar des Konzerns auftauchen.

Was passiert ist

Um die neue Nikon D850 Kamera zu promoten, bat man 32 Fotografen das Modell zu testen. Über Aktion und Ergebnisse informierte man die Öffentlichkeit unter anderem via Instagram. Und fügte hinzu, dass die Fotografen die Funktionen der Kamera gründlich durchchecken und dann ehrlich darüber berichten würden.

Das Problem: Unter den 32 Fotografen war keine einzige Frau.

"Das ist inakzeptabel"

Auf Twitter gingen die Wogen nach der Veröffentlichung des Postings hoch. Viele User und Userinnen bezeichneten die Kampagne als sexistisch und übten öffentlich Kritik an Nikon.

"Hey Nikon – Frauen sind auch Profi-Fotografinnen. Ziemlich großartige sogar. Das ist inakzeptabel", schrieb eine Userin. "Hey Nikon: Plant ihr eine Version der D850 nur für Frauen auf den Markt zu bringen? Eine pinke vielleicht", postete ein Nutzer sarkastisch.

Hey Nikon—Women are professional photographers too. Pretty phenomenal ones at that. This is not acceptable. https://t.co/5wKRunN2sU pic.twitter.com/O7we5QscU6 — Natalie Franke (@nataliefranke) 14. September 2017

Hey Nikon: are you planning to release a version of the D850 for women? A pink one, maybe? #everydaysexism https://t.co/BJAtFO2t9e pic.twitter.com/NoVsqEzJ6Q — Juan Carlos Munoz (@astro_jcm) 13. September 2017

Glad that I shoot #Canon & not #Nikon. What an insult to female photographers- & we are numerous. Wonder though if Canon is any better...?? https://t.co/rVwiBjZe1p — LDH (@Dawn_One) 15. September 2017

Guess they forgot to invite me? I'm a #nikonambassador. #itsnotonlyNikon. Is the Nikon D850 for Men Only? #Fstoppers https://t.co/rlahV3R8Ow — lynsey addario (@lynseyaddario) 14. September 2017

Hey @NikonUSA feel free to diversify your all male roster, and start with me. https://t.co/bFJ1RsYCei — Monique Jaques (@moniquejaques) 13. September 2017

So it looks like only men can operate this camera? I guess I better look switching to Canon. Thanks for the heads up. — Alyssa Duncan (@alyssaaduncan) 15. September 2017

Nikon reagierte prompt und veröffentlichte eine Stellungnahme. Darin wird erklärt, dass man zwar Fotografinnen eingeladen hätte, diese aber "unglücklicherweise keine Zeit hatten teilzunehmen". Man werde sich künftig mehr der Unterstützung von Fotografinnen widmen, heißt es in dem Statement weiter.

Im Netz betonten allerdings einige Fotografinnen, die in der Vergangenheit bereits Kooperationen mit Nikon eingegangen sind, dass sie sehr wohl Zeit gehabt hätten, um an dem Testlauf teilzunehmen – bloß habe man sie nicht eingeladen.

32 professional photographers. 1 camera. Keep an eye out for more. https://t.co/rKs8h2jQpW pic.twitter.com/INm6VsxXdu — Nikon Asia (@NikonAsia) 7. September 2017



Die Netz-Gemeinde reagierte auf das offizielle Statement des Herstellers auch ansonsten ungläubig:

"no one could come"Sad to hear this kind of excuses coming from you guys. Really no women out there?Hard to imagine the office environment — Diego Reynoso Orozco (@Diegoreynoso) 14. September 2017

Nikon, your "excuse" that ALL women invited couldn't make it is ridiculous and you know it. You need to fire your marketing dept. #dicks — SW_Photography (@valerie_millett) 15. September 2017

I'm sorry but BS. All 30+ female Nikon photograhers were unavailable? The GOP congressional interns pic has more diversity then U — Brian Drourr Photo (@BrianDrourr) 14. September 2017