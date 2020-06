Neuseeländer kämpfen um ihr Nationalsymbol

Majestätische Löwen und elegante Adler: Das sind Nationalsymbole vieler Länder. Neuseeländer sind anders. Ihr Nationalvogel, der Kiwi, segelt nicht durch die Lüfte, sondern rennt ziemlich unelegant im Dickicht herum. Vielleicht haben die Menschen den Kiwi gerade wegen seiner ungewöhnlichen Art so ins Herz geschlossen - nun wird um den Schutz des bedrohten Tieres gekämpft.

Der Kiwi ist wohl einer der schrägsten Vögel der Erde: Das bräunliche, strähnige Gefieder sieht aus wie ein Pelz, spezielle Federn am Kopf erinnern an die Schnurrhaare einer Katze. Mit seinem langen Schnabel stochert er im Boden herum und schnüffelt dank Nasenlöchern an der Spitze nach Futter. Auch die Kiwi-Herren sind etwas Besonders. Sie glänzen zwar nicht mit schicken Federn oder schönem Gesang, sind dafür aber monogam und bebrüten die Eier.