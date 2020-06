Neues Luxus-Smartphone um 2.800 Euro

Der Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer präsentiert in einem Video ein neues Smartphone für Luxus-Kundschaft. Das TAG Heuer Racer ist aus Carbon und Titan gefertigt und mit einer Gummi-Hülle überzogen. Als Betriebssystem dient "neueste Android-Software", samt einer eigenen "3D-Nutzerumgebung". Was das sein soll, erklärt der Hersteller in seiner Presseaussendung nicht. Prozessor, Display-Größe und sonstige Spezifikationen bleiben im Dunklen.



Das Racer soll ab Juli jedenfalls um den stolzen Preis von 2.800 Euro in Boutiquen, "Luxus-Mobiltelefon-Boutiquen", ausgewählten Uhrengeschäften und Juwelieren erhältlich sein. Das Design des Geräts ist vom " TAG Heuer Erbe bei GT-Autos und in der Formel1" inspiriert.