Demokratie kann man lernen

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SP) hat am Dienstag. 22. Jänner, in Montenegros Hauptstadt Podgorica gemeinsam mit ihrem montenegrinischen Amtskollegen Ranko Krivokapic ein neues Demokratiezentrum eröffnet. Schülern im Alter von acht bis 14 Jahren wird dort ein spielerischer Zugang zum Verständnis demokratischer Prozesse ermöglicht.

In Österreich gibt es die Demokratiewerkstatt seit fünf Jahren, 50.000 Kinder haben bis jetzt an Workshops teilgenommen. In Montenegro waren es im neu entstandenen Zentrum bisher knapp 1.500 Kinder.

"Wir haben dieselbe Erwartungshaltung, es soll keinen jungen Menschen geben, der nicht die Demokratiewerkstatt besucht hat", sagte Prammer. Der ehemalige Vizekanzler Erhard Busek (VP) und Vorsitzender des Kuratoriums der Erste Stiftung sprach von einem Testlauf für weitere Balkan-Länder, "auch Demokratie will gelernt sein".