Neues Datenleck bei YouPorn

Nutzer des Chat-Services YP Chat, das direkt mit YouPorn verbunden ist, sind Opfer eines Datendiebstahls geworden. Das gab Manwin Holding SARL an, die den Dienst betreiben. Laut den offiziellen Angaben liegt die Schuld an dem Vorfall an dem externen Chat-Service. " YouPorn versichert, dass weiterhin alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit unserer Infrastruktur und die Privatsphäre der User zu schützen", so das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AP. YP Chat wurde in der Zwischenzeit bereits offline genommen.