Warum Menschen zur Gewalt neigen

Innerhalb der eigenen Gruppe war gegenseitige Hilfe stets angesagt, Fremden begegneten schon unsere steinzeitlichen Vorfahren mit Argwohn. Wenn sie um ihre Nahrungsressourcen fürchten mussten, sogar mit Aggression und Gewalt. An diesem Grundmuster habe sich bis heute wenig geändert. Der Mensch sei ein Kleingruppenwesen geblieben und habe seine Verhaltensmuster einfach auszudehnen, indem er ideologisch motivierte "Pseudo-Familien" bildete: Staaten, Völkerbünde, Religionsgemeinschaften. "Und mit den Ideologien – verbunden mit ökonomischen Problemen – haben wir die maßgebliche Triebkraft für kollektive Gewalt, also für Kriege", analysiert Wuketits und zitiert aus seinem Buch: "Ich sage gerne ,Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.‘ Bei dieser Gelegenheit will mir dieser Ausspruch nicht ganz passend erscheinen. Die Lage ist ernst!" Und schließt eine Warnung an alle Politiker der EU an: "Statt sich mit Glühbirnen und Speisekarten zu befassen, wären zwei Themen virulent: die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das ist ein Pulverfass. Und dann die Flüchtlingsproblematik. Das sind die beiden Dinge, die Gewalt auslösen können – und das auch in Regionen, wo es eigentlich friedlich zugeht."