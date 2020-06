Sensationeller Schädelfund: So kam der moderne Mensch nach Europa

Der Fund liefert aber auch Erkenntnisse zur Route des modernen Menschen nach Europa. Was man bisher wusste: Nach der geltenden Out-of-Africa-Theorie breitete sich die Gattung Homo von Afrika aus über die Welt aus. Nach einer ersten Auswanderungswelle des Homo erectus vor etwa 1,9 Millionen Jahren, verließ der moderne Mensch vor 60.000 bis 70.000 Jahren den afrikanischen Kontinent.

In Europa angekommen ist Homo sapiens aber erst vor etwa 45.000 Jahren – zumindest gibt es keine früheren Belege. Was sich in der Zeitspanne von der Auswanderung aus Afrika bis zur Ankunft in Europa abspielte, war bisher unbekannt. Nun weist der Fundort des Manot-Schädels darauf hin, dass der moderne Mensch über die Levante nach Europa kam, ein Landstrich, der sich heute auf die Staaten Syrien, Israel, Jordanien aufteilt. Dort könnte er auch dem Neandertaler begegnet sein, erklärt Weber. Skelettfunde in der Höhle von Kebara in Nordpalästina, belegen, dass sich dort zur selben Zeit, vor etwa 50.000 Jahren, Neandertaler aufgehalten haben.

Das Aufeinandertreffen dürfte nicht ohne Folgen geblieben sein: Ein bis vier Prozent des Erbguts der heute lebenden Menschen stammt vom Neandertaler – möglicherweise hat diese Vermischung nicht erst in Europa stattgefunden, sondern früher auf dem Weg der ersten modernen Menschen durch die Levante. Ob es sich bei dem "Manot-Menschen" um einen Mischling handelt, konnte noch nicht nachgewiesen werden. "Dazu bräuchten wir die DNA", erklärt Weber, "man könnte dann herausfinden, ob und wie viel DNA von Neandertalern drinsteckt, und ob der Manot-Schädel von einem Hybriden stammt."