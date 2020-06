Neue Details zur iPhone-5-Hardware

Der A6 ist laut einem Bericht bei AnandTech der erste Chip, in dem Apple ein hauseigenes Prozessordesign verwendet. Die Kerne entsprechen nicht dem Vanilla A9- oder A15-Design, das von ARM vorgegeben wird.

Außerdem steckt einer anderen Meldung zufolge im iPhone 5 insgesamt ein GB an Arbeitsspeicher. Dieser ist mit 1,066Mhz getaktet und besteht aus zwei Bauteilen mit jeweils 512MB, die im Dual-Channel-Modus mit 32 Bits per Channel arbeiten.

Der Speicher soll pro Sekunde bis zu 8,5MB übertragen können. Das iPhone 4s schafft maximal 6,4MB. Beiden Geräten weit voraus ist das neue iPad, das auf 12,8MB/s kommt, was in erster Linie an den hohen Anforderungen des Grafikchips (GPU) liegen dürfte.