Netz-Giganten planen Protest-Blackout

Deswegen denken die großen Internet-Unternehmen derzeit über mögliche Aktionen nach, um SOPA zu stoppen. Man zieht dafür sogar in Erwägung, die eigenen Dienste zeitweise abzuschalten. Den Besuchern sollen statt dessen Zensur-Warnungen angezeigt werden und eine Aufforderung, die zuständigen Politiker zu kontaktieren und sich über das Gesetz zu beschweren.



"Es gibt einige ernsthafte Diskussionen darüber. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben", erklärte Markham Erickson von der NetCoalition, in der sich die SOPA-Gegner zusammengeschlossen haben, gegenüber Cnet. Eine ähnliche Aktion von Tumblr brachte bereits 87.834 Anrufe an den bei SOPA federführenden republikanischen Politiker Lamar Smith mit sich.



Auch Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hatte eine Art Online-Streik der Web-Enzyklopädie vorgeschlagen, um auf die Weise gegen SOPA zu protestieren. Als Vorbild nahm er sich hierbei die italienische Wikipedia, die aus Protest all ihre Artikel für eine Zeit unsichtbar gemacht hatte.