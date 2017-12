Am vergangenen Montag machte der US-Präsident während einer Ansprache eine kurze Pause, um einen Schluck Wasser aus einem Glas zu trinken. Dabei umklammerte er dieses mit beiden Händen, was bei einigen Internetnutzern für Belustigung sorgte. Sie konnten sich unter anderem Kommentare über seine Hände, die gemessen an der Körpergröße des US-Präsidenten etwas kleiner als der Durchschnitt sind (mehr dazu hier), nicht verkneifen. Der Präsident würde außerdem wie ein kleines Kind trinken, so ein weiterer schadenfroher Vorwurf.

Trump just paused for a sip of water. pic.twitter.com/GEeQfxwQdE — Christina Wilkie (@christinawilkie) 18. Dezember 2017

Can someone please explain to me why President (COUGHbabyhandsCOUGH) Trump needs two hands to drink a glass of water?pic.twitter.com/zsBhcv9fsv#MondayMotivation

via @atrupar — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 18. Dezember 2017

Why two hands? This bothers me so much. I have no clue why but why? — Allen R (@AllenInPhilly) 18. Dezember 2017

My cat looks more presidential when he licks water from his bowl. https://t.co/yPL0Ck1L6f — Christian La Mont (@OfficialCLM) 18. Dezember 2017

His motor skills are failing — Norma (@norma_demby) 18. Dezember 2017

president sippy cup — Gary Armstrong (@vanityman) 18. Dezember 2017

Trinkender Trump verbreitet sich viral

Bereits im November verbreiteten sich Bilder von Trump beim Trinken aus einer Wasserflasche viral (mehr dazu hier). Auch damals nahm der US-Präsident nach der Rückkehr von seiner Asien-Reise im Zuge einer Ansprache einige Schlucke aus einer Wasserflasche. Anwesende Fotografen hielten die Szene Fest - findige Reddit-User verwandelten die Bilder daraufhin in lustige Photoshop-Collagen.

Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Dabei hatte Trump in der Vergangenheit den republikanischen Senator Marco Rubio immer wieder dafür kritisiert, dass er bei öffentlichen Auftritten Wasser aus einer Flasche trank. Als Trump schließlich im November dabei festgehalten wurde, wie er ebenfalls aus einer Wasserflasche trank, konnte sich Rubio einen Kommentar auf Twitter nicht verkneifen. In diesem gab er Trumps Tipps, wie er beim Trinken aus der Flasche professioneller wirken könne.

Next time Marco Rubio should drink his water from a glass as opposed to a bottle—would have much less negative impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Februar 2013