Lehrerin wegen Dschungelcamp-Reise vor Gericht

Auch Nathalie Volk erschien am Montag im Amtsgericht, sie war als Zeugin geladen. Die inzwischen 20-Jährige war mit der ProSieben-Show " Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. Im Januar 2016 nahm sie an der zehnten Staffel der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Ihre Mutter begleitete sie auf der Reise nach Australien. Eine Ärztin hatte die Lehrerin für drei Wochen krankgeschrieben, die Schule hatte zuvor einen Antrag auf Sonderurlaub abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg geht davon aus, dass die 47 Jahre alte Pädagogin die Bescheinigung durch falsche Angaben bekommen habe. Sie sei nicht wirklich krank gewesen, so die Anklage, sogar die Arztpraxis wurde im Mai durchsucht.

"Die Angeklagte hat umfangreich zur Sache ausgesagt", berichtete Gerichtssprecher Stefan Stodolkowitz am Montagnachmittag. "Sie sagte aus, wirklich erkrankt gewesen zu sein. Ihre Tochter hätte sie bekniet, mitzukommen - das sei gut für die Erholung." Für einen kleinen Teil der Aussage sei die Öffentlichkeit am Vormittag ausgeschlossen worden, weil es um persönliche Dinge ging.

"Wir haben den Strafbefehl damals nicht akzeptiert und deshalb Einspruch eingelegt", sagte Rechtsanwalt Andreas Hebestreit nach der Verhandlung. "So konnte am heutigen Montag erstmals ausführlich über den Tatvorwurf verhandelt werden." Nathalie Volk habe aus zeitlichen Gründen am Montag nicht mehr ausgesagt, berichtete Hebestreit. Sie würde wie weitere Zeugen am kommenden Donnerstag angehört.