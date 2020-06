NASA zeigt die Evolution des Mondes

Das Video "Tour of the Moon" ist eine Sightseeing-Rundfahrt zu den wissenschaftlich interessantesten Orten des Mondes. Vor allem Krater haben es der NASA offenbar angetan, allen voran solche wie der Krater Tycho, in dessen Zentrum ein Berg mit einem einzelnen Felsen "in der Größe eines Baseball-Stadions" an der Spitze aufragt.