NASA verschiebt letzten Endeavour-Flug

Um den Transport zu ermöglichen, mussten an der geplanten Strecke etwa 400 Bäume entfernt werden. Es ist geplant, jeden dieser Bäume durch zwei neu gepflanzte zu ersetzen.

Endeavour wurde im Schatten der Challenger-Katastrophe entwickelt und kostete rund zwei Milliarden US-Dollar. Insgesamt flog das Space Shuttle 25 Missionen und verbrachte 299 Tage im All. In seiner Laufbahn hat Endeavour knapp 200 Millionen Kilometer zurückgelegt. Den letzte Flug ins All hat das Space Shuttle im Mai 2011 angetreten. Dabei wurden technische Bauteile zu der internationalen Raumstation ISS gebracht.