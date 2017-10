Welche Ratschläge soll man seinen Kindern mit auf den Lebensweg geben? Diese Frage stellen sich wohl viele Eltern. US-Bloggerin Toni Hammer aus Portland im Bundesstaat Oregon hat ihrer Tochter kürzlich einen Brief geschrieben, in dem sie der Fünfjährigen bestimmte Verhaltensregeln nahelegt. Anstatt ihr strikte Verbote zu erteilen, ermutigt Hammer das Kind jedoch vielmehr zu Selbstbestimmung.

"An meine Tochter, entschuldige dich nicht, wenn dich jemand anrempelt. Sag nicht 'Es tut mir leid, dass ich eine Nervensäge bin'. Du bist keine Nervensäge. Du bist eine Person mit Gedanken und Gefühlen, die Respekt verdient", beginnt Hammer ihren Text.

Der weitere Wortlaut des Briefes:

"Such nicht nach Gründen, warum du nicht mit einem Typ ausgehen kannst, wenn du nicht mit ihm ausgehen willst. Du schuldest niemandem eine Erklärung. Ein einfaches 'nein danke' sollte akzeptiert werden. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, was du vor anderen Leuten isst. Wenn du hungrig bist, iss, und iss, was du willst. Wenn du Pizza willst, hol dir keinen Salat, nur weil Leute anwesend sind. Bestell dir die verdammte Pizza. Lass deine Haare nicht deshalb wachsen, weil es jemand anderer so will. Trag kein Kleid, wenn du das nicht willst. Bleib nicht zuhause, nur weil du niemanden hast, der etwas mit dir unternimmt. Geh mit dir selbst aus. Mach alleine und für dich Erfahrungen. Halte deine Tränen nicht zurück. Weinen heißt, dass du etwas empfindest, das raus muss. Es ist keine Schwäche. Es bedeutet, menschlich zu sein. Lächle nicht, weil jemand dir gesagt hat, es zu tun. Hab keine Angst über deine eigenen Witze zu lachen. Sag nicht 'ja', um höflich zu sein. Sag 'nein', weil es dein Leben ist. Entschuldig dich nicht dafür, wer du bist. Sei mutig, frech und wunderschön. Sei so dreist, einfach du selbst zu sein. "

Der Brief, den Hammer am 22. September auf Facebook teilte, wurde binnen weniger Tage mit Tausenden Likes versehen. In den Kommentaren sparen die User nicht mit Lob und Anerkennung: