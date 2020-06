Musik-Plattform Megabox soll noch heuer starten

Wenn jemand im IT-Geschäft täglich für neue Schlagzeilen gut ist, dann Kim Dotcom. Der angeklagte Megaupload-Gründer hat nach der Veröffentlichung eines Videos, das die Erstürmung seiner neuseeländischen Villa mit zweifelhaften Methoden zeigt, wieder Aufwind. Durch den Vorfall ist die Anhörung im Auslieferungsverfahren an die USA auf März 2013 verschoben, was dem gebürtigen Deutschen Zeit verschafft, um sich mit eigenen Projekten im Rampenlicht zu halten.



Dotcoms nächster großer Coup soll der Start der Musik-Plattform Megabox werden. Mit Megabox sollen Künstler ihre Songs direkt an den Endkunden verkaufen können, auf diese Art 90 Prozent der Einnahmen erhalten und übliche Vertriebswege inklusive großer Musikverlage umgehen. Megabox will unter dem Schlagwort "Megakey" zudem die Möglichkeit bieten, Songs als Gratis-Download zur Verfügung zu stellen, und als Künstler dennoch Geld zu verdienen.