Mozilla plant App Store für alle Geräte

Der offizielle Startschuss der neuen App-Umgebung wird am Mobile World Congress in Barcelona kommende Woche stattfinden. Ab dann können sich Entwickler genauer über die Vorgaben informieren und ihre Apps einreichen. Laut Mozilla zielt die Initiative ähnlich wie bei der Entwicklung des Firefox-Browsers auf die Bewahrung des offenen Internets ab. Anstatt nach dem Erwerb einer App in einem Ökosystem gefangen zu sein, soll diese plattformübergreifend auf verschiedenen Geräten genutzt werden können.