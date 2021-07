Diese Frau rappt über ihren Hidschab

Unter dem Hashtag #hijabiXmona brachten in den folgenden Tagen viele Menschen ihre Begeisterung für das Video in den sozialen Medien zum Ausdruck. "Das Einzige, was mich interessiert, ist diese Welt freundlicher zu machen. Das ist das Ziel und die Absicht hinter all meiner Arbeit", sagte Haydar zur BBC.