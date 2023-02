Die neuen Anti-It-Bags: Anonyme Zeitlosigkeit statt Protz-Logos

Die bekanntesten Mode-Influencerinnen der Welt zeigen sich noch immer gerne alle paar Wochen mit einer neuen Tasche eines Luxushauses – sie werden ja meist auch dafür bezahlt oder immerhin beschenkt. Je mehr Modevorbilder sich mit dem gleichen Tascherl präsentieren, desto größer die Chance, dass sie zur neuen It-Bag erkoren wird und sich wie eine warme Semmel verkauft.

Abseits dieser schnelllebigen Influencer-Welt ist aber ein ganz anderer Trend auszumachen. Klassische und hochwertige Taschen ohne großes Protzlogo haben wieder ihre Zeit. Die namenlose Coolness von Helmut Lang und Jil Sander aus den Neunzigern hält auch im Taschen-Universum Einzug. Und so reißt sich die Jugend gerade um ein Exemplar namens Vida der US-Kette Banana Republic um 400 Euro. Vida in braunem Rau- oder Krokoleder könnte nicht traditioneller sein, auch was ihre Größe angeht.