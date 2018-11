Mobil, aber dement: Was tun mit Papa?

Mein Vater war ein kleiner selbstständiger Holzhändler in einem Ort in Oberösterreich. Jetzt ist er neunzig, wohnt in unserem Familienhaus – allein. Er wirkt jünger, ist mobil und prahlt mit seinen außerordentlichen Sprachkenntnissen: von Latein bis Schwedisch. Bisher bekam er einen täglichen Kurzbesuch von der Hauskrankenpflege. Mit den geduldigen, jungen Frauen schäkert er. Ein bisschen fühlt er sich wohl immer noch als der Frauenheld, der er möglicherweise einmal war. Jedenfalls zerbrach seine Ehe mit meiner Mutter daran.

Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, dass er ein Fall ist, mit dem das Sozialsystem nichts anzufangen weiß: Ein körperlich fitter, gebildeter, wenn auch schwerhöriger Mann, der „mittelgradige Demenz vom Alzheimertyp“ hat, wie es im medizinischen Befund heißt.

Einen Heimplatz würde er wegen seiner niedrigen Pflege-Einstufung (bisher zwei, demnächst drei) nicht bekommen. Und zwangseinweisen kann man ihn nicht, er ist nicht besachwaltert.

Gott sei Dank wohnt er in einer überschaubaren Gemeinde, man kennt ihn. Im örtlichen Kaffeehaus blickt man daher milde darüber hinweg, wenn der alte Mann wieder zu zahlen vergisst. Meine Schwester begleicht die offenen Rechnungen später (auch jene, die sie im Haus findet). Sie trägt die größte Last von uns allen, obwohl auch sie nicht in der Nähe wohnt. Nachbarn und Freunde schauen gelegentlich nach ihm, obwohl er selbst nie ein umgänglicher Typ war.

Als Vater war er überstreng, ganz nah waren wir einander nie. Jetzt ist er, der einst wenig Liebevolle, auf die Fürsorge seiner Kinder angewiesen. Was, wenn er im Winter wieder einmal seine Schlüssel verliert? Erfriert er dann womöglich im Garten? In der Landesnervenklinik sagt man nur, allein leben könne er jetzt nicht mehr.