Trend: Die neue Lust am Durchschnitt

Schlanke Taille, lange Beine, flacher Bauch – das Model im H&M-Katalog vom Jänner sieht nicht aus, als würde sie Kleidergröße 44 tragen, dennoch wurde sie in der Kategorie "Plus-Size" (heißt Übergröße, Anm.) präsentiert. Die Bilder machten in sozialen Netzwerken schnell die Runde und sorgten für Empörung. "Kein Wunder, warum Mädchen glauben, so aussehen zu müssen, Schande", twitterte eine junge Frau.

Dass Frauen, die Kleidergröße 38 tragen, gerne als dick und füllig verkauft werden, ist keine Seltenheit. Viele Unternehmen werben damit in ihren Magazinen oder Kampagnen "echte Frauen" abzubilden, um dem Schlankheitswahn entgegenzuarbeiten – durchschnittlich sind sie aber nicht. So kündigte das deutsche Frauenmagazin Brigitte 2009 an, mehr "Durchschnittsfrauen von der Straße" zu zeigen. So groß die Erwartungen waren, so ernüchternd war das Ergebnis: Die Frauen waren selbst für Laienmodels zu perfekt.

Die Körperpflegemarke "Dove" traute sich in ihrer bekannten Kampagne mehr: Es wurden normal- bis übergewichtige Frauen in Unterwäsche gezeigt – ohne Narben und Cellulite wegzuretuschieren. Auch das amerikanische Modemagazin "V" veröffentlichte in einer Spezialausgabe eine Fotostrecke mit halbnackten, übergewichtigen Frauen. Die Botschaft kam nicht gut an: Üppige werden gebrandmarkt und hervorgehoben, so einer der Kommentare im Netz. Ähnliches zeigte eine Studie, die sich mit der Dove-Kampagne beschäftigte. Frauen mit einem hohen BMI gaben an, durch die Bilder verunsicherter zu sein. Ihnen wird suggeriert, dass sie zu dick sind.

Alles Beispiele, die zeigen, dass sich keine Frau selbstbewusster fühlt, wenn ihrem Körper ein Etikett verpasst wird – egal, ob "Size-Zero" oder "Plus-Size". Es sollte selbstverständlich werden, dass Unternehmen Models mit unterschiedlichem Körperbau engagieren.