Miss America: Erstmals lesbische Teilnehmerin

Die Studentin Savvy Shields ist zur schönsten Frau der USA gekürt worden. Die 21-Jährige aus dem südlichen US-Bundesstaat Arkansas setzte sich bei dem Schönheitswettbewerb am Sonntagabend in Atlantic City gegen ihre 51 Konkurrentinnen durch, unter ihnen erstmals auch eine offen lesbische Bewerberin. Erin O'Flaherty schaffte es aber nicht in die Finalrunde.

Foto: REUTERS

Shields, die Kunst und Wirtschaft studiert, nahm die Krone der Miss America in einem schwarzen Abendkleid entgegen. Die Jury hatte sie unter anderem mit einer Tanzeinlage zu einem Lied aus der TV-Serie "Smash" überzeugt. Die Studentin nahm einen Scheck, ein Stipendium über 50.000 Dollar (44.370 Euro) und einen Vertrag mit einer Produktionsfirma mit nach Hause.

Kritik an Schönheitswettbewerben

Die Live-Übertragung des Schönheitswettbewerbs erreicht in den USA regelmäßig hohe Einschaltquoten. Kritiker kritisieren solche Veranstaltungen regelmäßig als sexistisch und altmodisch.