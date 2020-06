Microsoft stellt Sicherheitsbericht vor

Die Studie weist Einzelergebnisse für alle analysierten Nationen aus, so auch für Österreich. Demnach liegt die Infektionsrate für Schadsoftware in Österreich durchaus im EU-Schnitt, allerdings weist sie für das letzte Quartal 2011 einen starken Anstieg an, der sogar über dem weltweiten Durchschnitt liegt. "Beliebteste" Schadsoftware auf den analysierten Windows-Rechnern war die Adware JS/Pornpop, die Pop-Ups von Pornoseiten anzeigt. Danach folgt bereits der Trojaner Win32/EyeStye, der die Tastatureingaben aufzeichnet und Logindaten vom Benutzer stiehlt. Generell waren Trojaner 2011 mit 33 Prozent die häufigste Form von Schadsoftware.