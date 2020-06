Microsoft stellt Logo für Windows 8 vor

Die kräftigen, matten Farbe und die klaren Linien und Formen sollen die Eigenschaften von Designs von Wegweisersystemen aufweisen, wie sie in U-Bahnen und Flughäfen verwendet werden. Beim Design war Microsoft zudem wichtig, dass das Logo "authentisch digital" ist, also keine Materialen wie Holz, Plastik, Glas oder Metall, imitiert.

Ein weiteres Kriterium an das neue Logo war, das es bescheiden, aber selbstbewusst wirkt. Die Farbe des Logos passt sich laut Microsoft an die Farbe an, die der User bei der Metro-Oberfläche von Windows 8 einstellen wird.