Microsoft: Google umgeht Datenschutzoptionen

Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag angibt, nutzt Google eine Eigenschaft in der Platform for Privacy Preferences ( P3P) aus, durch die die Anwendereinstellungen zu Cookies umgangen werden können. Standardmäßig blockiert der Internet Explorer Cookies von Drittanbietern, bis die Seite ein gültiges P3P-Formular übermittelt, in dem aufgeschlüsselt ist, wie der Cookie verwendet wird und dass er nicht für Tracking genutzt wird.

Google-Angebote übermitteln zwar dieses Formular um den Cookie setzen zu können, geben aber gleichzeitig an, dass es sich nicht um ein gültiges P3P-Zertifikat handelt. Das Formular enthält auch nicht die notwendigen Informationen, wie mit den Cookies umgegangen wird. Der jeweilige Browser interpretiert es trotzdem als gültig und lässt die Speicherung des Cookies zu. Microsoft hat laut eigenen Angaben Google kontaktiert und aufgefordert, die standardmäßigen Privatsphären-Einstellungen zu respektieren.

Googles Rachel Whetsone, Senior Vice President of Communications and Policy, relativiert die Vorwürfe und gegenüber CNET: „Es ist allgemein bekannt, dass es unmöglich ist, Microsofts Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig moderne Web-Funktionalität zu bieten“. Neben Google gebe es außerdem noch 11.000 andere Webseiten, die das P3P-Protokoll nicht so umsetzen, wie von Microsoft gewünscht.