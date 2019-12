"Drehen wir zu Weihnachten die Geräte ab"

Als engagierter Kinder- und Jugendpsychiater beobachtet Michael Winterhoff täglich, wie überfordert Familien von ihrem Alltag sind. Seit seinem Buch "Warum Kinder Tyrannen werden" regt er zu einem Umdenken in der Eltern-Kind-Beziehung an.

KURIER: In Ihrem neuen Buch "Die Wiederentdeckung der Kindheit" vergleichen Sie heutige Kinder mit jenen, die 1990 geboren wurden. War Weihnachten mit der Familie damals wirklich besser?

Michael Winterhoff: Erwachsene kamen früher besser zur Ruhe. Im Advent war auch viel zu tun – aber dann war irgendwann Schluss und man konnte es nur noch genießen. Das gibt es heute nicht mehr. Innerlich sind viele Erwachsene ständig unentspannt.

Was sind die Gründe dafür?

Beobachten Sie die Menschen: Wie viele sind gehetzt oder gereizt? Wir überfordern uns heutzutage. Wir sind in das digitale Zeitalter hineingerutscht. Mit dem Smartphone sind wir immer auf allen Kanälen erreichbar. Der Mensch kann nur eine bestimmte Anzahl an Informationen aufnehmen und Entscheidungen treffen. Und gerät in den Zustand der Reizüberflutung. Man muss sich das Leben vorstellen wie an einem Adventsamstag in der übervollen Stadt einkaufen gehen. Nach zehn Minuten sind Sie nicht mehr Sie selbst, sondern nur noch fremdbestimmt. Nach zehn Minuten zu Hause am Sofa wäre man wieder regeneriert und Kapitän der eigenen Psyche. Aber heute ist man bei allen Krisen dieser Welt live dabei und die Menschen geraten durch diese Überflutung mit Negativnachrichten in den Zustand der diffusen Angst. Für die Kinder bedeutet das, dass sie Eltern erleben, die am Limit sind. Eine Konsequenz ist, dass sie schlecht Nein sagen können. Das Kind merkt das und fordert immer mehr.

Was macht diese Anspannung der Eltern mit den Kindern?

Je kleiner Kinder sind, desto mehr überträgt sich die Anspannung der Eltern. Kinder werden dann meist motorisch unruhig oder hören nicht, dann wird der Erwachsene versuchen, das zu regeln – das Kind dreht noch mehr auf und es endet vielleicht damit, dass es ins Zimmer gehen soll und dass alle verärgert sind. Ich berate täglich solche Eltern und schicke sie als Erstes auf einen langen Waldspaziergang, wo ihre Gedanken aufhören, ständig zu kreisen. Sie ruhen wieder mehr in sich. Sie könnten auch Yoga machen oder sich in eine Kirche setzen. Man speckt dann sehr ab und fängt an, auch im digitalen Zeitalter so zu leben wie vorher und selbst über sein Leben zu entscheiden. Und dann haben ihre Kinder auch wieder eine Chance, ihre Eltern als erwachsen zu erleben und als echtes Gegenüber. Denn das brauchen Kinder unbedingt.