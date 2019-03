Messe zum Thema Sterben: Den Tod mehr ins Leben holen

Bestattungstrends: Von Diamanten bis zur Kunst-Urne

Das Begräbnis war einst klar durchritualisiert, das hat sich geändert.

Einige Trends:

Diamantenbestattung

Für einen Diamanten aus Asche werden etwa 500 Gramm „Asche“ benötigt, aus der „amorpher Kohlenstoff“ entnommen wird. Diese wird unter hohem Druck und bei hoher Temperatur kristallisiert. Dazu wird die Asche in die Schweiz gebracht, weil das in Österreich nicht erlaubt ist. Das Verfahren kostet an die 13.000 Euro, eine günstigere Variante gibt es ab 4000 Euro.

Bestattungsorte

Auch hier ist Individualität angesagt. So ist es etwa möglich, die Asche des Verstorbenen im Rahmen einer Baumbestattung an der Wurzel eines Baumes zu begraben. Bei der „Donaubestattung“ wird die Asche in einer speziellen Urne dem Wasser übergeben. Ebenso möglich: die Wiesenbestattung. Dabei wird die Asche des Toten in einer biologisch abbaubaren Urne auf einem Wiesenstück beigesetzt und Teil der Natur. Eine Seebestattung ist in der Ost- oder Nordsee, aber auch im Mittelmeer möglich, muss aber vom jeweiligen Land individuell genehmigt werden. Bei einer Luftbestattung wird die Asche aus einem Flugzeug, Helikopter oder Heißluftballon verstreut, bei der Windbestattung über einer steilen Klippe, auf Bergen oder Gletschern. Das ist in Österreich nicht erlaubt, in Frankreich oder in der Schweiz schon.

Individuelle Urnen

Feuerbestattung liegt im Trend ebenso wie die besondere Urne, von Hand gefertigt oder künstlerisch gestaltet. Das umweltfreundliche Modell ist aus nachwachsenden Rohstoffen und wird im Laufe der Zeit zu Wasser und Humus.

Erinnerungsstücke

Wenn’s mehr als nur ein Foto vom Verstorbenen sein soll, empfiehlt es sich, die DNA des Toten auf Leinen drucken zu lassen. Sie wird sichtbar gemacht und in künstlerischer Form abgebildet. Das wird zum Beispiel von der Bestattung Wien angeboten. Ebenso gibt es Halsketten oder Anhänger mit DNA vom Verstorbenen, auch Toten- oder Handmasken in Originalgröße sind möglich.