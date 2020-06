Mehr Datenschutz in App-Stores geplant

Unkontrolliert datensaugende Programme auf Smartphones und Tablet-Computern sollen künftig der Vergangenheit angehören. Die kalifornische Generalstaatsanwältin Kamala Harris hat sechs der größten App-Store-Betreiber dazu gedrängt, die Privatsphäre von Nutzern besser zu schützen.

Harris verkündete am Mittwoch eine Vereinbarung mit Apple, Google, Microsoft, dem Blackberry-Anbieter RIM, Hewlett-Packard sowie Amazon. Obwohl das Abkommen rein rechtlich nur im US-Bundesstaat Kalifornien verpflichtend ist, wird es die App Stores global verändern. Demnach muss künftig jede App bestimmte Datenschutz-Standards erfüllen. Dazu gehört vor allen Dingen, dass der Nutzer vor der Installation genau darüber aufgeklärt wird, welche Daten von ihm gesammelt werden und was damit geschieht. Bisher passiere dies nur in den seltensten Fällen, erklärte Harris. So haben laut einer Studie von TrustE und Harris Interactive nur rund fünf Prozent aller Apps öffentlich einsehbare Datenschutzbestimmungen, eine andere Studie von der Future of Privacy Foundation kam auf rund ein Drittel.