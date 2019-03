Mann treibt stundenlang im Pazifik, überlebt dank Schwimmwesten-Trick

Stellen Sie sich vor, Sie treiben stundenlang mitten im Meer, werden von meterhohen Wellen durchgeschüttelt – und es ist keine Hilfe in Sicht. Genau das ist einem jungen Deutschen vergangene Woche vor der Küste Neuseelands passiert.

Seenot vor neuseeländischer Küste

Wie unter anderem der New Zealand Herald und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, war Arne Murke am 6. März zusammen mit seinem Bruder in der Tolaga Bay an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands auf einer Jacht unterwegs, als er plötzlich ins Wasser fiel. Er schaffte es offenbar nicht wieder an Bord zu gelangen. Die Schwimmweste, die ihm sein Bruder zuwarf, konnte er nicht greifen, weswegen er rasch aufs offene Meer hinausgetragen wurde.

Die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsteams überlebte der 30-Jährige dank eines simplen Tricks: Er zog seine Jeans aus, verknotete deren Enden und füllte die beiden Textilkammern mit Luft – und funktionierte das Kleidungsstück so quasi zur Schwimmweste um.