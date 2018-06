Malaysia Airlines hat Ärger wegen vor Abflug entwischter Katze

Transportbox geöffnet

Nach dem Check-in habe offenbar jemand vom Personal die Transportbox seiner Katze geöffnet und sie danach nicht richtig verschlossen, schrieb der aufgebrachte Fluggast diese Woche. "Jetzt haben wir eine entlaufene verängstigte Katze, die sich in einem Abflussrohr auf der Startbahn versteckt." Das Personal habe nur zehn Minuten nach dem Tier gesucht und dann aufgegeben.

"Keiner hat erklärt, was passiert ist"

Nach seiner Landung in Kuala Lumpur habe weder die Flugzeugbesatzung noch das Bodenpersonal gewusst, was mit seiner Katze passiert sei, kritisierte Nesarajah. Auch später habe sich keiner von Malaysia Airlines um den Fall gekümmert. "Nicht ein einziger Anruf. Keiner hat erklärt, was passiert ist", kritisierte der Katzenhalter, der via Facebook auch einen Suchaufruf für sein Haustier startete.