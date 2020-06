Luftiges Loft im Gemüsegarten

Fischer

„Der wesentliche Grund, hier heroben eigene Nutzgärten anzulegen“, sagt, „war, dass wir nur wirklich reifes Gemüse haben wollten. Selbst Biogemüse wird nämlich in der Regel noch unreif geerntet. Das merkt man am Geschmack und am Nährstoffgehalt.“ Gegärtnert wird nach den Prinzipien der Permakultur, einer heute immer populärer werdenden Methode, Nahrung mit geringem Energieaufwand und in naturnahen Stoffkreisläufen zu erzeugen.

Wie diese Theorie in die Praxis umgesetzt aussieht, lässt sich am Beispiel des „Indianerbeets“ demonstrieren. Es ist mit seinem Ausmaß von nur einem Quadratmeter die Minimalversion einer traditionellen Anbauform, wie sie schon die Inka, Maya und Azteken kannten. Diese basiert auf dem einander unterstützenden Zusammenspiel dreier Gemüsepflanzen. Zunächst wird Mais gesetzt, sobald er etwa zehn Zentimeter groß ist, folgen Stangenbohnen, die die hochwachsenden Maisstängel als Rankgerüst nutzen können. Im Gegenzug liefern die Bohnen durch ihre Stickstoffproduktion dem Starkzehrer Mais zusätzlich Nahrung. Die Dritte im Bunde ist die Kürbispflanze. Ihre großen Blätter schatten den Boden ab, wodurch zugleich Unkraut unterdrückt und der Boden feucht gehalten wird. Für die Kompostierung der organischen Küchenabfälle sorgt eine „urbane Wurmfarm“. In einem Behälter, der mit mehreren Kammern versehen ist, verarbeiten aus Vorarlberg importierte Kompostwürmer das, was übrig bleibt, zu Humus.