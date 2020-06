Gesundheit und gutes Essen sind Österreichern wichtig

Die Österreicher sind in den vergangenen 20 Jahren deutlich anspruchsvoller geworden - sowohl bei materiellen als auch bei immateriellen Werten, vor allem aber beim guten Essen. Das wichtigste Gut ist und bleibt jedoch die Gesundheit. Das zeigt eine Spectra-Umfrage, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht und mit älteren Daten verglichen wurden. Die Meinungsforscher wollten von den 1.005 repräsentativ für die Bevölkerung über 15 Jahre ausgewählten Befragten in persönlichen Interviews wissen, was für sie ein „gutes Leben“ ausmacht. Das ist den Österreichern wichtig: