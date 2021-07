Führen schöne Menschen kürzere Beziehungen?

Attraktive Menschen "zeigen größeres Interesse an alternativen Partnern, besonders dann, wenn sie in ihrer aktuellen Beziehung unzufrieden sind", schreiben Forscher der British Psychological Society in einem aktuellen Artikel. Dabei beziehen sie sich auf eine neue Studie der Harvard University mit dem Titel "Attraktivität und die Dauerhaftigkeit von Beziehungen". Das berichtet unter anderem der Independent.