KURIER-Hund Daria: Wadelbeißerin und Schoßhund

Eva, die Beaglezüchterin, macht wie jedes Jahr mit ihren wohlerzogenen Hunden Urlaub am Meer. Beim Spaziergang am Lungomare, der Strandpromenade von Opatija, spricht sie ein österreichischer Urlauber auf die Beagles an. Er meint, das seien also die Hunde, die sich nicht benehmen könnten und ständig für Aufregung sorgten.

Eva, die wehrhafte Beagle-Närrin, stellt den Mann zur Rede. Ob er denn selbst schon Erfahrung mit diesen Tieren habe.

Der Herr verneinte dies, hatte aber eine gute Erklärung für seine Kompetenz: Er lese jeden Sonntag die Geschichten von Beagle Daria im KURIER.

Da konnte selbst Eva nicht länger verstimmt sein und gab sich umgehend – womöglich sogar mit stolz geschwellter Brust – als Darias Reservemama zu erkennen. Die angespannte Stimmung löste sich. Der Mann freute sich über die Begegnung, und Eva freute sich, dass einer ihrer Schützlinge so bekannt ist.

Dennoch sollte man zu diesem Vorfall anmerken, dass es nicht Absicht der Daria-Kolumne ist, den Ruf dieser überaus charmanten, wenn auch außerordentlich selbstbewussten Hunderasse zu schädigen.

Wenn man gewisse markante Eigenschaften kennt und beachtet (siehe dazu "Warnung vor dem Beagle"), lässt es sich mit diesen Tieren wunderbar leben. Erziehung kann zwar nicht schaden, sollte aber auch nicht überbewertet werden. Denn das Wesen der Erziehung ist es doch, dass man ohnehin meist am falschen Ende zieht. Eher empfehlen sich Kooperation und Konsequenz als Basis eines harmonischen Zusammenlebens. Aber zurück zu Daria.