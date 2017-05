Künstler verpasst Trumps Kinn einen Frosch-Anstrich

"Trump stellt uns sein neuestes Kabinettsmitglied, einen Frosch, der auf sein Gesicht gemalt ist, vor", tweetete kürzlich der in Austin (Texas) lebende Künstler Mike Mitchell. Dazu postete er ein Bild, auf dem Donald Trumps Kinn einen Frosch-Anstrich bekommen hat. Ursprünglich hätte es bei diesem Tweet bleiben sollen, doch weil das Bild auf Twitter so gut ankam, entwickelte Mitchell eine Geschichte und eine Bilderserie zu dem präsidialen Frosch.

BREAKING: Trump Introduces us to His Newest Cabinet Member, a Frog Painted on His Face. pic.twitter.com/W8yCLlAJH6 — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

Wenn der Frosch die Kontrolle übernimmt

Diese besagt, dass der Kinnfrosch die Kontrolle über Donald Trump erlangt und schließlich Präsident wird. So heißt es beispielsweise in einem weiteren Tweet: "Der Froschpräsident kündigt an, dass die USA ‚ 'alles, was in unserer Macht steht' tun werden, um den Klimawandel zu bekämpfen. 'Wir müssen den Sumpf beschützen, ich habe eine Familie dort.'"

BREAKING: Frog Painted on His Mouth Announced He is Now in Complete Control of "This Horrendous Meat Sack". pic.twitter.com/S2p2SathWy — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: After googling "Donald Trump", President Frog Apologizes to "Those Who Were Hurt by this Vile Host". Promises To "Do Better". pic.twitter.com/seZBZ4BOfz — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog Announces US Will Do "Everything We Can" to Fight Climate Change. "We Must Protect The Swamp, I Have Family There." pic.twitter.com/qDpjQsOZU2 — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog Slays Press Conference With Well Rehearsed Weekend At Bernies Impression. Announces He Will Legalize Marijuana. pic.twitter.com/DPUB7scbkm — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog is @Time's Being of the Year. He told reporters "I'm only doing what any frog painted on a man's face would do." pic.twitter.com/swWCLAkYHb — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog's approval rating reaches record high after successfully passing Universal Healthcare. #Frogcare pic.twitter.com/O4MNbGdQbS — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017

@sirmitchell i have isolated the best frogs for convenience pic.twitter.com/cFjY7RmYcC — Colin McInerney (@ColinMcInerror) May 2, 2017

"Es wirkt wie ein Scherz, aber wie weit sind wir wirklich davon entfernt, dass Trump mit einem aufgemalten Frosch auf seinem Gesicht rumläuft, der später seine dominierende Persönlichkeit wird?", schreibt Mitchell auf Twitter. "Ich habe außerdem recht schnell bemerkt, dass ich einen auf das Gesicht gemalten Frosch Trump vorziehen würde, um unser Land zu reagieren. So weit sind wir schon", ergänzte er auf Twitter.

Verbindung zur amphibischen Welt

Es ist nicht das erste Mal, dass zwischen Trump und der amphibischen Welt eine Verbindung hergestellt wurde. Eines der zentralen Versprechen seiner Kampagne lautete, "den Sumpf trocken zu legen". Eine Anspielung darauf, dass er dem alten politischen System in den USA den Kampf ansagen möchte. Außerdem wurde der Meme-Charakter Pepe der Frosch in den vergangenen Monaten zu einem Symbol der Alt-Right-Bewegung.

