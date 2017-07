Krankenwagen nur für Frauen in Dubai

In Dubai gibt es seit neuestem Krankenwagen ausschließlich für Frauen. Die pink-weißen Ambulanzen mit weiblicher Besatzung sollen Frauen die Hemmungen nehmen: Viele Frauen in Dubai seien sehr zurückhaltend, wenn männliche Sanitäter zugegen seien, erklärte die Sanitäterin Maria Lagbes am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die von den Philippinen stammende Lagbes und eine zweite Sanitäterin sind auf Geburtshilfe, Gynäkologie und Kinderheilkunde spezialisiert. Die Sanitäterinnen und ihre Fahrer stehen täglich rund um die Uhr bereit.

Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

25 Notrufe in drei Wochen

"Ein weibliches Team kann effizientere medizinische Hilfe bieten", sagte Lagbes. Die zweite Sanitäterin Baschajer al-Rimm sagte, seit der Gründung vor drei Wochen habe es 25 Notrufe gegeben. Das Projekt wurde von der Regierung ins Leben gerufen.

"In der arabisch-muslimischen Gesellschaft wollen Patienten Privatsphäre, und sie wollen sich wohl fühlen", erklärte Rimm das Konzept. Sie betonte, dass natürlich auch männliche Sanitäter jeden Patienten behandeln.

Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Bisher werden die Frauen-Notdienste nur in dem modernen Bezirk Deira angeboten. Die Sanitäterinnen hätten allerdings schon so viel gutes Feedback bekommen, dass sie auf weitere Bezirke ausweiten wollen, sagte Rimm.

Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Seit zehn Jahren gibt es in dem Emirat am Golf bereits ein ähnliches Projekt: Taxis, die von Frauen gefahren werden und nur Frauen und ihre Kinder mitnehmen. Die reinen Frauentaxis sind sehr beliebt.