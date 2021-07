92 Tage warten auf eine MRT-Untersuchung

Sechs Mitarbeiter des VKI haben alle 61 Institute, die mit einem Kassenvertrag ausgestattet sind, angerufen und Mystery Shopping betrieben. Die Auskünfte, die sie erhalten haben, werfen ein Licht auf die medizinische Versorgung in Österreich. In 23 Instituten wurde eine durchschnittliche Wartezeit zwischen drei und fünf Wochen in Erfahrung gebracht (jedes Institut wurde sechs Mal kontaktiert). Acht Einrichtungen wollten die Tester sechs bis acht Wochen warten lassen, in drei Instituten müssen Patienten mit durchschnittlich neun Wochen Wartezeit rechnen.

Mit zwei Geldscheinen öffnen sich die Türen bei Dr. Karlo in Klagenfurt deutlich früher: Für 200 Euro fährt man bei ihn schon am 4. April in die Diagnose-Röhre. Kein Einzelfall! Die Hälfte der vom VKI kontaktierten Institute bot eine Sofort-Untersuchung gegen Cash an. Entweder aktiv oder auf Nachfrage der Testpatienten. Die Kosten für die Extra-Behandlung wurden mit 130 bis sogar 550 Euro angegeben.

Vier Institute, eines in Wien und drei in West-Österreich, veranschlagten mehr als einen violetten Fünfhunderter. (Was dafür geboten wird, wurde nicht eruiert.)

Und dann der nicht akute und dennoch zu behandelnde Kreuzband-Riss nach einer unglücklichen Verdrehung während eines Fußballspiels: „Ich sag’s Ihnen gleich, vor Juni geht bei uns gar nix“, erklärt die freundliche Assistentin im Diagnosezentrum Favoriten. Der nächste freie Termin wäre am 14. Juni (an diesem Tag spielt Österreich in Bordeaux gegen Ungarn). Aber wenn man die mobile Nummer des angeschlossenen Privatinstituts anruft, ist ein Termin nach Ostern realistisch. Rund 200 Euro würde das kosten.

Hauptverband und Krankenkassen leiten aus einer derartigen Bevorzugung von Privat- gegenüber Kassenpatienten eine Vertragsverletzung ab und sehen darin eine Aushebelung der Solidargemeinschaft. Auch beim VKI ist man der Meinung, dass sozial Schwächere, die sich keine private Untersuchung leisten können, nicht benachteiligt werden dürfen. Dem widersprechen die Betreiber der radiologischen Institute (siehe Artikel unten).

Während der Wartezeit kann man über die Zahlen nachdenken: Pro Jahr werden in Österreich 650.000 MRT-Untersuchungen abgewickelt (sind alle notwendig?), das ist enorm viel, kostet auch viel Geld: Die Ausgaben der Krankenkassen dafür beliefen sich im Vorjahr auf 100 Millionen Euro.