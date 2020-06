Kondom verrät Ort des Einsatzes

Das Internet, unendliche Weiten des Sharings: Auf Facebook wird der Beziehungsstatus gepostet, auf Foursquare die Info darüber, wo man sich gerade befindet und was man dort tut und auf LinkedIn wird über die Arbeit gepostet. Zwischendurch finden vielleicht noch die Urlaubsfotos Platz auf Flickr während die Lieblingssongs über LastFm oder Spotify gescrobbelt werden.

Warum also nicht noch weiter gehen und ein Service anbieten, dass es Usern erlaubt, ihre sexuellen Aktivitäten zu sharen, dachte sich wohl die Non-Profit-Organisation Planned Parenthood, als sie vor der Aufgabe stand, Jugendliche für das Thema Verhütung zu gewinnen. Auf der Kampagnen-Website wheredidyouwearit.com werden die anonymisierten Daten gesammelt: Die User können Details über den Einsatzort sowie Details zum Gebrauch hochladen. Auch in Österreich gibt es schon Einträge in der Nähe von Graz, Wien, Salzburg und Eisenerz.

Scannt man den QR-Code auf der Verpackung eines der 55.000 im Raum Seattle verteilten Kondome, wird eine ungefähre Ortsangabe für einen Check-In verwendet. Auf einer Google-Landkarte im Netz kann man dann sehen, wo überall "Safer Sex" vollzogen wurde. Will man Genaueres wissen, kann man die "Hot Spots" auch nach Alter, Geschlecht, Räumlichkeiten oder etwa Beziehungsstatus filtern. So soll man erfahren können, wo es weitere Leute gibt, die das Motto "smart, sexy and responsible" beherzigen.