Kindle Touch kommt nach Österreich

Im Kampf um den schnell wachsenden Markt für digitale Bücher bringt Amazon zwei weitere Modelle seiner Kindle-Lesegeräte nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. Das kündigte der Konzern am Dienstag an. Das Tablet Kindle Fire, das in den USA mit einem Preis von 199 Dollar und Farb-Display für Aufsehen sorgte, ist allerdings nicht darunter, sondern es handelt sich um den Kindle Touch und Kindle Touch 3G, die man per Finger-Bewegung steuern kann. Diese nutzen die E-Ink-Technik der klassischen E-Book-Reader mit Graustufen-Display und geringem Stromverbrauch.

Beim Preis orientiert sich der weltgrößte Online-Einzelhändler auch beim Kindle Touch an den US-Werten. Das Modell mit WLAN gibt es für 129 Euro und mit UMTS-Verbindung für 189 Euro. Dabei übernimmt Amazon erneut die kompletten Mobilfunk-Kosten, inklusive möglicher Roaming-Gebühren im europäischen Ausland.