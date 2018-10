221 Minuten online am Tag: So machen Eltern das Beste daraus

Das sind die Situationen, die Eltern zum Wahnsinn treiben und zu der Überzeugung, dass sie ihrem Kind das Handy am liebsten wegnehmen würden: Sechs Buben gehen zusammen Mittagessen und dann beschäftigt sich jeder nur mit seinem eigenen Handy. Highlights des Fußball-Abends in der SportApp, YouTube-Videos mit dummen Streichen und das allgegenwärtige Spiel „Fortnite“.

Das Handy ist überall: 97 Prozent der Teenager haben ein Smartphone, zeigt die aktuelle JIM-Studie (Jugend, Information, Medien). Bei den Sechs- bis 13-Jährigen ist es die Hälfte. Tendenz steigend, sagt der Lehrer und Ex-IT-Berater Daniel Fahrecker: „Bei meinem Workshop in einer 3. Klasse Volksschule hatte jedes Kind bis auf eines ein Handy.“

221 Minuten sind Jugendliche durchschnittlich jeden Tag online, geben sie in der JIM-Umfrage an – in zehn Jahren hat sich der Wert fast verdoppelt. Fahrecker hat einen klaren Wunsch für Zuhause und für die Schule: „Kinder und Jugendliche sollen die Technik als Werkzeug empfinden, das man sinnvoll nützen kann, das man zum Problemlösen verwenden kann, auch zur Unterhaltung. Aber nicht als ständigen Zeitvertreib.“

Im Rahmen der „Woche der Medienkompetenz“ steht die positive Nutzung von Handy, PC & Co. im Fokus. Dabei werden vorbildhafte Schüler-Projekte ausgezeichnet, Jugendliche informiert und Lehrer geschult. In der Umfrage der Bundesjugendvertretung sagen Teenager nämlich, dass sie sich ihre digitalen Fähigkeiten selbst beigebracht haben. Nach den Freunden nennen sie schon die Lehrer als Quelle ihres Wissens. Und die sollen besser informiert werden.