Zum Abschluss lud die Zeitung zu Schrei-Bewerb

Die Kids managten ihre Stadt wunderbar. Während rundherum in der Welt Ländern Schuldenkrisen haben, knapp am Bankrott wandeln, gab`s zum ersten Mal bei "Rein ns Rathaus" keine Finanzkrise. In den vergangenen Jahren hatte es noch jedes Jahr einen Holli-Cent-Engpass ungefähr Mitte der Woche gegeben. Oft ausgelöst durch populistische Politiker_innen-Versprechen: Höhere Löhne, weniger Steuern.

Das hielt sichdiesmal sehr in Grenzen. Und die Regierungsmitglieder selber genehmigten sich auch zum ersten Mal nie in der ganzen Woche überhöhte Gagen.

Besonders fielen am letzten Tag diese beiden Jungs auf. Beim Umweltamt beschäftigt, sammelten sie nicht nur Mist, Raoul und Amo (beide 7 Jahre) sortierten sogar alles Nicht-Papier aus den Tonnen mti dem roten Deckel. Und förderten etliche Kunststoffbecher zu Tage ;)