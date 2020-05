Zelte, Musik und Tanz für den Frieden

Kinder spielen, singen, tanze - mit den Erwachsenen. Vor einem weißen Zelt mit rot-gelb-grünen Fahnen (der kurdischen Flagge) auf dem Christian-Broda-Platz vor dem Wiener Westbahnhof. Was seit diesem Schuljahr sogar in Wien möglich ist - muttersprachlicher Unterricht in (wenigstens einer der) kurdischen Sprache ist in der Türkei noch immer ein "Fremdwort".

Kurz vor dem kurdischen Neujahrsfest (Frühlingsbeginn) begann auf Initiative der "Friedensmütter" die Aktion Friedenszelte - vor allem in den Kurd_innengebieten der Türkei. Damit wollen die Aktivist_innen sichtbare Zeichen setzen, dass sie weiterhin den Dialog mit der Regierung verlangen, den diese still und heimlich wieder einschlafen ließ.

In Wien gab's nun - aus Solidarität - auch drei Tage so ein Friedenszelt - als politische Kundgebung mit Tanz und Musik. Sonntag Nachmittag verwandelte sich der Platz in ein Festgelände. Kurdische Lieder und Tänze - lautstark und aus tiefster Seele: Cane, so etwas wie die Hymne aller Kurd_innen, insbesondere berühmt geworden durch Sivan Perwer.