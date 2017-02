Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen kamen - diesmal weitgehend wieder andere - Kinder der Ganztags-Volksschule Campus Donaufeld (Wien) in die Redaktion des Kinder-KURIER um in einem nachmittäglichen Workshop eigene Beiträge zu verfassen. eine Jüngst-Redakteurin schreib über ihren liebsten YouTuber, ein Kollege von ihr darüber, dass er seit kurzer Zeit selber einen Kanal auf der Video-Plattform bespielt. Verrückte Nilpferde und andere Tiere kommen in weiteren Beiträgen vor. Wie es ist, neu in eine Schule zu kommen, beschreibt eine andere Jungjournalistin. Ein Kollege und eine Kollegin von ihr befassten sich mit dem noch immer andauernden Krieg in Syrien, der Millionen Menschen zur Flucht zwingt.

An diesem Nachmittag entstanden insgesamt drei Seiten, die du - kostenlos - runterladen kannst, und zwar hier!