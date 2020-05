Zeitungs-Workshop der WMS Contiweg/3e

Minecraft ist ein Open World Spiel von Markus Persson (Notch). Mit der Produktion wurde am 10. Mai 2009 begonnen.

Die ganze Welt besteht in diesem Spiel aus Blöcken, die 16x16 Pixel groß sind. Am Anfang erstellt sich eine Welt zufällig, die man auch selbst benennen kann.

Man sollte so schnell es geht eine kleine Hütte zu bauen, denn es erscheinen in der Nacht (10 Minuten Tag + 7 Minuten Nacht) Zombies, Spinnen, Skelette und Creeper (Kamikaze-Monster) die den Spieler töten. Wenn man stirbt, ist das Spiel nicht vorbei, aber man verliert alle seine Gegenstände aus seiner Kiste die man immer bei sich trägt (Inventar).

Man kan seine eigene Festung bauen.

Der Spieler findet Baumaterialien in Höhlen die voller Gefahren sind.

Am Anfang hat man nichts doch dann später kann man mit den Rohstoffen Waffen und Rüstungen bauen. Der Spieler kann nur mit bestimmten Werkzeugen Rohstoffe abbauen z.B. mit der Spitzhacke Kohle, Gold usw. Mit manchen Werkzeugen kann man schneller Rohstoffe abbauen. Die Bau-Rezepte findet man auch im Internet unter der der Seite Minecraft -Wiki

Patrick Wallner, Jonas Konrad, David Laiber, 12



Call of Duty

Es gibt verschiedene EgoShooter-Spiele. Die bekanntesten sind: Battlefield3, ModernWarfare2/3 und Counterstrike.

ModernWarfare ist ein EgoShooter, das ab 18 ist, deswegen können wir noch nicht so viel darüber erzählen nur das hier: In dem Spiel muss man andere Spieler ausschalten. In dem Spiel gibt es verschiedene Waffen mit denen man Feinde eleminieren kann wie z.B. Pistolen, Scharfschützen-Gewehre, Maschinenpistolen und Sturmgewehre. Es gibt verschiedene Modi wie Einzelspieler, Multiplayer, Spec Ops (Bei spec ops spielt man mit Freunden die Spezialeinheit.)

Es gibt sehr viele bekannte Spieler so wie: CommanderKrieger, Optic Predator, Elotrix, Muzza Fuzza.

Kevin, Karim



PLAYSTATION3

Die Playstation 3 ist eine der berühmtesten Konsolen der Welt.

Es wurden weltweit 55,5 Millionen verkauft (Stand: 17. November 2011). Hauptprozesor: Cell Broadband Engine Prozesor 3,2 GHz

Online Dienst: PSN Playstation Network

Es gibt eine PS3 und eine PS3 Slim. Die PS3 Slim ist die neuere Generation der PS3.

Uns gefällt es sehr, weil wir unsere Lieblingsspiele darauf spielen können. Verbessert werden könnte der Grafikprozessor. Es gibt sehr viele gute Spiele z.B. BF3, MW2 und MW3, Grand Tourismus 5, GTA IV.

Hamdi, Victor