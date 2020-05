Zeitungs-Workshop /der SMS Wittelsbacherstraße/3b

Der FC Bayern München führt jetzt (Ende November) in der Deutschen Bundesliga mit 34 Punkten und hat 8 Punkte mehr als der 2. ( Borussia Dortmund).

Augsburg und Greuther Fürth sind schon fast am Abstieg. Augsburg hat nur 7 Punkte und Greuther Fürth hat 8 Punkte.

Die ersten 3 in der Tabelle (Bayern, Dortmund, Schalke 04) sind auch in der Champions League. Der 4., 5. und 6. ( Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen 04, Hannover96) sind in der Europa League.

Der FC Bayern München hat schon 22 Mal denn deutschen Pokal gewonnen. Der Kroate Mario Mandzukic´ ( FC Bayern München) hat 12 Tore in der Bundesliga geschossen, aber Robert Lewandowski ( Dortmund) hat auch schon 12 Tore geschossen. Mario Mandzukic´ hat eine Torquote von 0,75 und Robert Lewandowski einer von 0,69 (wenn man von zwei Chancen eine trifft, ist die Quote 0,5, zwei Chancen - zwei Tore wäre eine Quote von 1,0 - 100%).

Die 3 teuersten Spieler in der Bundesliga sind: Javi Martinez/40 Millionen Euro, Edin Dzeko/ 37 Mio, Mario Gomez 30 Mio.

Leon und Büni, 12