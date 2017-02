Verschiedenste Tiere kommen in zwei Berichten vor, Dinosaurier in einem anderen, Außerirdische in einem dritten Artikel, den Kinder der Volksschule Zinckgasse (Wien) Montag (13. Februar) Nachmittag in der Redaktion des Kinder-KURIER verfassten.

Andere Gruppen beschäftigten sich mit sportlichen Themen - von Marcel Hirschers Silbermedaille über ein bisschen Fußball-Bundesliga bis zu den "Zutaten" für Tennis. Ein Bericht über den neuen Lego-Batman-Film rundete die Themenvielfalt ab.