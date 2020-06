Zeitungs-Workshop 4/der Volksschule Alt Erlaa/4a

BÜCHER

HIER KOMMT LOLA

Lola ist eine 10jährige Spionin. Mit ihrer besten Freundin, Flo, erlebt sie viele spannenden Abenteuer.

Für Kinder ab 10 sehr cool

Bewertung : *****

CONNI UND DER LIEBESBRIEF

"Conni ist verliebt,"sagt jeder aus der Klasse. Das macht Conni sauer. Conni ist nämlich nicht verliebt. Anna, ihre Freundin, bekommt einen Liebesbrief. Conni möchte auch einen. Ob sie auch einen bekommt, erfährt ihr in diesem spannenden Buch.

Für Mädchen!

Bewertung:*****

KONSTANTIN IM

SCHWIMMBAD

Konstantin ist ein Kater, der sprechen kann. Seine Freunde heißen Uschi und Filip.

Die Kinder nehmen ihn ins Schwimmbad mit. Ob das gut geht, erfährst du in diesem lustigen Buch.

Ab 3. Klasse

Bewertung:*****

Aimèe Frank, 10

Anja Krutzler, 10

Hannah Weinhäuoö, 10

Höchstwertung:

5 Sterne

English in our School

Hello, we go to the GEPS (Global Education Primary School) in Alt Erlaa. We want to tell you about our English lessons. Our teacher, Diane, comes from America ( New York City). From the first class on she has only spoken English with us. In the beginning of the lesson we sit in a circle. Sometimes we play games. Right now we are doing book reports. Sometimes we paint pictures, we do math in the English lessons too and we love to sing songs. We have an English writing book and we write in it. We like to do rollplays with our class. Next year we will miss our English teacher Diane!

Spiele-Seiten

www.1001spiele.de

Auf dieser Seite kannst du gratis spielen. Du findest tolle Spiele für die ganze Familie. Es gibt z.B. Mädchenspiele wie Dress-Up-, Tier-, Schmink- und Abenteuerspiele. Für Buben gibt es coole Renn-, Action- und Sportspiele.

Außerdem auch viele Puzzlespiele wie Bubble Shooter und Sudoku. Wenn man möchte, kann man einen eigenen Account erstellen, um Extras zu nutzen.Es kommen immer wieder neue Spiele dazu.

Bewertung:*****

INTERNET-SEITEN:

Kindersuchmaschinen:

www.blindekuh.de

Die deutsche Kinderseite "Blinde Kuh" enthält Informationen über Geschichte, Fernsehen, Musik und Film. Sie ist altersgerecht aufgebaut. Viele Kinderfragen werden dort beanwortet. Gut ist, dass es auf der Seite keine Werbung und keine kostenpflichtigen Angebote gibt.

Bewertung:*****

www.trampeltier.de

Hier findet man Links für Kinder, Eltern, Familien und Schule

Bewertung:*****